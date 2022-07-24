الكنيسة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مركز الدراسات المتخصصة بإيبارشية السويس

كتب ــ محمد الأحمدى

شهد الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس ، حفل تخريج الدفعة الثالثة لمركز الدراسات المتخصصة التابع للإيبارشية.

أقيم الحفل في المدرج التعليمي الخاص بالمركز فى كنيسة الشهيد مار جرجس، بحى الصباح، وألقى نيافته كلمة وسلم الشهادات للخريجين.

وفى سياق متصل، اختتمت أمس فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والعشرين لشمامسة إيبارشية المعادي وتوابعها، بعنوان " إفلوجيتيه" "سبحوه" والذي استمر لمدة 3 أيام، في بيت البتول للمؤتمرات بوادي النطرون، بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس.

وبدأ المؤتمر الذي حضره 200 شماس والفتيات من محبي الألحان من كنائس الإيبارشية، بالقداس الإلهي، وتضمن عدة فقرات منها حفظ ألحان ليلة أبو غلمسيس،ومحاضرة لنيافة الأنبا دانيال بعنوان "التسبيح في الكتاب المقدس"، ودراسة ترتيب طقس ليلة أبو غلمسيس.

واستمع نيافته لأداء الألحان التي تم تسليمها أثناء المؤتمر، والتي أداها الحضور بعد تقسيمهم إلى مجموعات.