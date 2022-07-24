القوى العاملة: تعيين 1048 شابا منهم 30 "قادرون باختلاف" فى الإسماعيلية

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1048 شاباً، منهم 30 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2807 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يونيو الماضي، قامت المديرية باستخراج 561 شهادة قياس مستوى مهارة، و 629 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 27 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وتحويل 8 شكاوى منها للقضاء، وتبقى 13 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً، قامت المديرية بصرف 46 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية لـ 15 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 5985 عاملا.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 327 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية بحضور 80 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 47 منشأة، وعقد 6 ندوات توعية فى نفس المجال .

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 36 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 119 آخرين، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 71 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.