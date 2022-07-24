اليوم السابع
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الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو يبدأ حملة إعادة انتخابه

الأحد، 24 يوليه 2022 10:02 م
الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو يبدأ حملة إعادة انتخابه بولسونارو
كتب محمد جمال

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بدأ الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو اليوم الأحد رسميًا حملة إعادة انتخابه، حيث يحشد الآلاف من أنصاره إلى ريو دى جانيرو، عقب أن كثف محاولاته لتشويه سمعة نظام التصويت في البرازيل.
 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بولسونارو دعا المخلصين للحكومة بالاحتشاد في ساحة أولمبيك لحضور فعالية أطلق عليها " متحدون من أجل خير البرازيل".
 
ولكن قبل أكثر من شهرين فقط من إجراء الجولة الأولى من التصويت، أظهرت استطلاعات الرأي على نطاق واسع أن البرازيليين يعتقدون أنهم سوف يكونون أفضل حالا بدون بولوسونارو.
 
ودفع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للتقدم في الاستطلاعات بأكثر من 10 نقاط مئوية مقابل بولسونارو.

بولسونارو

البرازيل

ريو دى جانيرو

انتخابات البرازيل



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