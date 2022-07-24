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الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس

الأحد، 24 يوليه 2022 10:33 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 95 لسنة 2022، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.
 
وأوضح القرار الوزارى، أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020، النص التالى:"يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار- باتخاذ إجراءات إعادة التعيين فى وظيفة معلم أو ما يعادلها، ويصدر المحافظون كل فيمـا يخصه القرارات التنفيذية اللازمة لإعادة التعيين، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار للعاملين بالمدارس، والإدارات، والمـديريات التعليمية بالمجموعات النوعية المشاركة فى العملية التعليمية ولا تخـضع للقـانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

 

 

 


التربية والتعليم

قرار رقم 95 لسنة 2022

إعادة تعيين العاملين بالمدارس

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