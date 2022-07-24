استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم

أ ش أ

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:

ففي الفلبين تم تسجيل 3 آلاف و604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة ناجمة من الإصابة بالمرض.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، أن الحصيلة اليومية الأخيرة للإصابات هي الأعلى منذ الـ 12 من شهر فبراير الماضي، مضيفة أن إقليم العاصمة الوطنية، مترو مانيلا، بمفرده سجل 1324 حالة إصابة جديدة بالمرض

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية تسجيل 7 آلاف و 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة إثر المرض. وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة وصل إلى مليون و652 ألفًا و981 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة من الإصابة بالمرض خلال الفترة ذاتها إلى 1472 حالة. كما بلغ عدد المصابين بالمرض الذين يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات 739 شخصًا، من بينهم 11 مريضًا يرقدون في حالة صحية حرجة بوحدات الرعاية المركزة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 3800 إصابة جديدة و7 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليوني و80 ألفا و 389 حالة كما سجلت حالتين وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و199 وفاة.