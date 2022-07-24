اختيار رئيس جامعة بنى سويف عضوا في مجلس إدارة الجامعات الأهلية والتكنولوجيا

من جانبه، وجه الدكتور منصور حسن فى بيان له الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على اختياره عضواً باللجنة، لافتاً أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف الهيئة إلى مساندة الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية أو أهلية حكومية، أو التوسع في القائم منها، أو المساهمة في تمويل إنشائها، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع الجامعات الحكومية.