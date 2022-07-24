اختيار رئيس جامعة بنى سويف عضوا في مجلس إدارة الجامعات الأهلية والتكنولوجيا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2554 لعام 2022، باختيار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عضواً في مجلس إدارة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لمدة أربع سنوات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه، وجه الدكتور منصور حسن فى بيان له الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على اختياره عضواً باللجنة، لافتاً أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف الهيئة إلى مساندة الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية أو أهلية حكومية، أو التوسع في القائم منها، أو المساهمة في تمويل إنشائها، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع الجامعات الحكومية.
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