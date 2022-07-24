اتحاد منتجي الدواجن: خلال أسبوع ستكون الفراخ المصرية في منافذ البيع

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل الاتفاق المبرم مع الزراعة والتموين عبر منافذهما من خلال مجمعات الشركة القابضة لبيع أطباق البيض على مستوى الجمهورية بأسعار تقل عن مثيلاتها التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الآونة الأخيرة حيث بدأ التوريد الفعلي منذ الخميس وبدأت وزارة الزراعة استلام البيض وضخه في المنافذ بواقع باكورة تبدأ بنحو 15 ألف طبق بيض وهناك مزيد من التنسيق والتأهيل لعمليات النقل على مستوى الجمهورية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الأسبوع القادم سيبدأ العمل على مستوى الدواجن حيث بدأ التنسيق فيما يخص المجازر وعمليات النقل والتوصيل.

وتابع رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قائلاً: "خلال أسبوع هتكون الفراخ المصرية ستكون موجودة في منافذ التموين والزراعة".