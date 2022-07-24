إنشاء كورنيش وممشى سياحى جديد بتكلفة 4 ملايين جنيه حتى شارع كوين بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، عن وصول الاعتمادات المالية اللازمة لبدء إنشاء ممشى سياحى جديد، يبدأ من أمام مدرسة الثانوية الصناعية البحرية حتى شارع كوين بطريق منطقة الكيلو 8.

تفقد رئيس المدينة، موقع الممشى وذلك لمناقشة مخطط وتصور الممشى، الذى جارى إعداد من قِبل قسم المشروعات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ووجه شعبان، المهندس يحيى عبدالغنى بسرعة الانتهاء من الرسومات والمخططات واعداد المقايسات اللازمة وانهاء إجراءات الموافقة الأمنية لسرعة البدء فى التنفيذ .

وأوضح رئيس المدينة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية خصصت 4 ملايين جنيه لإنشاء كورنيش وممشى سياحى، يبدأ من أمام مدرسة الثانوية الصناعية حتى شارع كوين بطول 350 متر تقريباً، مضيفاً أنه من المتوقع إنشاء سور وتركيب أرضيات من الانترلوك والرخام وأعمدة ديكورية ومقاعد من السيراميك ومظلات برجولات، بالإضافة إلى منافذ للبيع يتم طرحها للمواطنين فى مزاد علني.

وأضاف رئيس المدينة أن الممشى السياحى سيساهم فى تجميل وتحسين الصورة البصرية للمدينة ومنطقة جذب سياحى كما سيكون متنفسا جديدا لأهالى المدينة للتنزه والترويح عن أنفسهم.