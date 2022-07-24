إزالة تعديات على أملاك الدولة وأراضى زراعية ببلطيم وسيدى سالم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجلسى مدينتى بلطيم وسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة وأراضى زراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محذراً من التعدى على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، مشدداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة على مساحة 2250 متر بقرى بر بحرى، أملاك الدولة، عبارة عن بناء بدون ترخيص من الطوب البلوك الحجرى الأبيض.

وأضاف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أنه تم إزالة تعدى على الأراضى الزراعية بزمام جمعية كفر المشارقة على مساحة 150متر وتمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض، كما تم إيقاف حالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية داخل مبنى من الطوب اللبن على مساحة 50 مترا بالمشارقة بنطاق الجمعية الزراعية بمنشأة على، وتم رفع جميع مواد البناء من الموقع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



ازالة تعدي على اراضي املاك دولة



استخمرار رفع التعديات على الاراضي الزراعية