اليوم السابع
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إحالة إعادة محاكمة متهم بخلية متفجرات المطرية للدائرة الثانية بجلسة 16 أغسطس

الأحد، 24 يوليه 2022 02:45 م
إحالة إعادة محاكمة متهم بخلية متفجرات المطرية للدائرة الثانية بجلسة 16 أغسطس المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة ارهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، إحالة نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه بإمداد الجماعة الإرهابية ومواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمه باستخدامها في أعمال إرهابية، المعروفة بقضية "بخلية متفجرات المطرية"، الي الدائرة الثانية إرهاب، لنظرها بجلسة 16 أغسطس المقبل. 
 
يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في تلك القضية، وقام بإعادة إجراءات لمحاكمته بعد إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.
 
كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين بينهم صحفي الي المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بإمداد الجماعة الارهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية، وأر بي جي مع علمهم بإستخدامها في أعمال ارهابية تخل بالامن الوطني وتكدر السلم العام.
 

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