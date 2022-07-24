أنشطة ثقافية ودينية ورياضية وورش عمل للمشغولات اليدوية بمعاهد كفر الشيخ

شهدت المعاهد الأزهرية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، عدداً من الفعاليات والأنشطة الصيفية بمشاركة الأطفال والطلاب والطالبات، وتنوعت ورش العمل والندوات التوعوية بالمعاهد، والأنشطة الثقافية والرياضية والدينية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ.

نظم معهد فتيات المثلث الإعدادي، ورشة عمل على بعض المشغولات الفنية، وكيفية توفير المواد الخام، وذلك ضمن مبادرة الفتاة المنتجة بالمعهد، بحضور الفتيات والطلاب ، ومعلم التربية الفنية وموجه التربية الفنية.

كما كرم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، الطالبة الطفلة خديجة محمد توفيق، وشقيقها "الفاروق عمر" بمعهد منشأة عباس، لفوزهما بمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم؛ وحرص الطفلين على التقاط الصور التذكارية معه، في ظل حضور ولي أمرهما.



تكريم حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ



جانب من الفعاليات الصيفية بالمعاهد



جانب من المشغولات الديوية



جانب من ممارسة صناعة الاشغال اليدوية بمعهد بكفر الشيخ