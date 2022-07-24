أشهر الإعدامات على الهواء.. قاتلا مهندسة "مدينة نصر" الأبرز وأخرهم عشماوى

كتب أحمد الجعفرى

تضمنت حيثيات حكم محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف، طلب بتعديل تشريعى يتيح إذاعة تنفيذ الإعدام، ليكون ذلك رادعًا للجميع، وأعاد المطلب إلى الأذهان القضايا التى نفذ فيها الإعدام على الهواء مباشرةً، والتى من أبرزها أحد القضايا التى وقعت أحداثها فى تسعينيات القرن الماضى.

الحكم الأبرز الذى أذيع على الهواء مباشرةً، هو حكم إعدام المتهمين بقتل مهندسة وأبنائها، وصوره التلفزيون المصرى الذى رافق المحكوم عليهم حتى الممر المؤدى إلى غرفة الإعدام وأذاع مشاهد توثيقهم وتلقينهم الشهادة على يد شيخ من الأزهر الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل الحالى وكان حينها بدرجة رئيس نيابة بمكتب النائب العام، والذى حرر محضرا بأقوال المتهمين وبتنفيذ الحكم.



تنفيذ حكم الإعدام فى المتهم بقتل المهندسة نانيس وابنائها

قضية مقتل المهندسة وابنائها بدأت تفاصيلها حينما استعان زوج المجنى عليها بالمتهمين لدهان الشقة، ولكن حينما شاهد المتهمين المشغولات الذهبية فى يد الزوجة المجنى عليها، قرروا سرقتها؛ وبالفعل يوم الجريمة راقبوا المنزل، وبعد تأكدهم من عدم وجود الزوج، طرقوا الباب، ففتحت لهم الزوجة، وأوهموها برغبتهم فى رفع مقاسات الحوائط، وحينما اطمئنت لهم، هجموا عليها وخنقوها وطعنوها بمطواة هى وطفليها؛ وسرقوا مشغولاتها الذهبية ولاذوا بالفرار.



أحد المتهمين

تم القبض بعد ذلك على المتهمين وأحيلوا للنيابة التى بشرت التحقيقات معهم وأحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة، التى أصدرت ضدهم حكم بالإعدام شنقًا، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة النقض، وتم تنفيذ الحكم بتاريخ 14 أبريل 1998 بعد تصدّيق رئيس الجمهورية عليه.



الضحية وابنائها

القضية الثانية التى تم تنفيذ حكم الإعدام فيها وتم بثه عبر وسائل الإعلام هى قضية إعدام الإرهابى هشام عشماوى، الذى تم إدانته فى عدة عمليات إرهابية نفذها، وبعد صدور حكم نهائى ضده بالإعدام تم تنفيذ الحكم، وأذاعت الحلقة الأخيرة من "مسلسل الاختيار 3"، لحظات تنفيذ الحكم على عشماوى، والذى كانت أخر كلماته "لا" حينما سأله الشرطى المسئول عن التنفيذ إذا كان يرغب فى أى شيء قبل التنفيذ.