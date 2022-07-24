"أزهر دمياط" يطلق مبادرة الرواق الأزهرى لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال

دمياط - فريق المحافظات

أطلقت المنطقة المركزية بمنطقة دمياط الأزهرية، مبادرة "الرواق الأزهري"، وذلك لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المحافظة، وذلك ضمن خريطة الأنشطة الصيفية التى أطلقتها منطقة دمياط الأزهر.

وتشهد المبادرة مشاركات واسعة، من أبناء المحافظة، وذلك لتلقى الدروس القرآنية، فضلا عن نشر الفكر الوسطى بين النشء، إضافة إلى مواجهة الأفكار الغريبة التى حاول اعداء الوطن بثها فى نفوس الشباب.

وتضمنت المبادرة عظة مستويات بدء من المستوى الأول للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 6 سنوات ونصف، وتضمن المستوى الأول تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم، كما يتضمن "الرواق الأزهري" استقبال أبناء المحافظة من سن خمس سنوات وحتى الثانية عشر، للمشاركة فى أنشطة الأزهر الصيفية.

كما شهدت مبادرة أزهر دمياط تواجد من قبل أولياء الأمور للحرص على مشاركة أبنائهم ضمن مبادرات الأزهر الصيفية والتى تسهم فى تشكيل وعى الشباب والنشء لطرد الأفكار الغريبة. ونشر الفكر الوسطي.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد الجنيدى، رئيس المنطقة الأزهرية بدمياط، أن مشاركة الأهالى ضمن مبادرة الأزهر أمر يدعو إلى التفاؤل، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كثيفا من قبل أبناء المحافظة للمشاركة ضمن مبادرات الأزهر والأنشطة الصيفية.

وأضاف رئيس منطقة دمياط الأزهرية، أن هناك العديد من الأفكار التى يتبناها "الرواق الأزهري"، لافتًا إلى أن نشر الفكر الوسطى بين الشباب غاية الأزهر ورعاية الشباب هدفنا من أجل خلق جيل قوى قادر على قيادة مصر فى المستقبل وتحقيق التنمية المطلوبة.



أزهر دمياط يطلق مبادرة الرواق الأزهري لتحفيظ القرآن الكريم



مبادرة الرواق الأزهري لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال