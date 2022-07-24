أخبار مصر.. مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.
الحكومة تنفى اشتراط موافقة الزوج لفصل "المطلقة" من بطاقة التموين
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين، وإضافة الأبناء على بطاقتها، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها، مُشددةً على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج، واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للاستفادة من الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن عملية الفصل تتم من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج، ويتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، وذلك بشهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه.
الداخلية: 65% الحد الأدنى للدرجات لقبول الطلاب للالتحاق بكلية الشرطة
أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم تلقي طلبات الحاصلين على 65% بكلية الشرطة هذا العام من خلال الانترنت، وسيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام بدء من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.
الزراعة تعلن عن طرح بيض فى منافذها بأسعار مخفضة.. الكرتونة بـ 62 جنيها
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن طرح البيض فى منافذها بأسعار أقل من السوق بنحو 30%، بالإضافة إلى افتتاح منفذ خاص بالبيض، وذلك فى اطار سعى الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال طرح سلع غذائية يحتاجها المواطن بأسعار مخفصة عن الأسواق الخارجية .
1 أغسطس بدء التقديم لكلية الشرطة هذا العام
أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام، بدءا من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر، للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.
الصحة تطلق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم، 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
تنسيق الجامعات 2022.. غدا بدء تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات
تتيح وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق للقبول بالجامعات، غدا الإثنين، موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل طلاب الثانوية العامة الرغبات لأداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات .
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
التموين توجه بصرف مستحقات المزارعين عن توريد القمح المحلى خلال 48 ساعة
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار توريد القمح المحلى حتى نهاية شهر أغسطس المقبل مع ضرورة صرف مستحقات المزارعين أول بأول في موعد أقصاه 48 ساعة، وسط تيسير كافة الإجراءات الخاصة باستلام القمح المحلى من المزارعين .
طقس شديد الحرارة اليوم ورطوبة وشبورة.. العظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 43
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة
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