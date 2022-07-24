أخبار مصر.. مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين، وإضافة الأبناء على بطاقتها، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها، مُشددةً على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج، واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للاستفادة من الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن عملية الفصل تتم من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج، ويتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، وذلك بشهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه.

الداخلية: 65% الحد الأدنى للدرجات لقبول الطلاب للالتحاق بكلية الشرطة أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم تلقي طلبات الحاصلين على 65%؜ بكلية الشرطة هذا العام من خلال الانترنت، وسيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام بدء من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.