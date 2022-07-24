أخبار مصر.. رسالة من بوتين للرئيس السيسي حول العلاقات الثنائية وأزمة أوكرانيا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
رسالة من بوتين للرئيس السيسي بشأن العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، وذلك بحضور ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وجيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، وماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسي، كما حضر سامح شكري وزير الخارجية.
الرئيس السيسي يؤكد لـ"لافروف" أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية لأزمة أوكرانيا
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، وذلك بحضور ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وجيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، وماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسي، كما حضر سامح شكري وزير الخارجية.
رئيس الوزراء يُكلف بسرعة توفير مليار جنيه لاستكمال صرف تعويضات المحاور المرورية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة.
مجلس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.
الحكومة تنفى اشتراط موافقة الزوج لفصل "المطلقة" من بطاقة التموين
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين، وإضافة الأبناء على بطاقتها، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها، مُشددةً على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج، واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للاستفادة من الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن عملية الفصل تتم من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج، ويتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، وذلك بشهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه.
الداخلية: 65% الحد الأدنى للدرجات لقبول الطلاب للالتحاق بكلية الشرطة
أعلن اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم تلقي طلبات الحاصلين على 65% بكلية الشرطة هذا العام من خلال الانترنت، وسيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام بدء من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.
وزير خارجية روسيا: مصر أكدت ضرورة الحل السياسى للأزمة الأوكرانية
أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، أنه أجرى حوار بناء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن رضاه عن مستوى العلاقات بين مصر وروسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن العلاقات تتقدم بشكل كبير بين القاهرة وموسكو، موضحا أن هناك اتفاق حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
الزراعة تعلن عن طرح بيض فى منافذها بأسعار مخفضة.. الكرتونة بـ 62 جنيها
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن طرح البيض
فى منافذها بأسعار أقل من السوق بنحو 30%، بالإضافة إلى افتتاح منفذ خاص بالبيض، وذلك فى اطار سعى الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال طرح سلع غذائية يحتاجها المواطن بأسعار مخفصة عن الأسواق الخارجية .
قرار حكومى باعتبار مشروع تطوير الطريق الساحلى بدمياط والدقهلية من المنفعة العامة
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، باعتبار مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 40 كم في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية من أعمال المنفعة العامة.
1 أغسطس بدء التقديم لكلية الشرطة هذا العام
أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام، بدءا من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر، للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.
المعاهد الصحية للقوات المسلحة تواصل استقبال الطلاب لسحب الملفات.. فيديو
واصل الطلاب والمتقدمين للالتحاق بالقوات المسلحة المصرية فى سحب ملفات الالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2 (2020/ 202، (2021/2022).
الحجر الصحى بمطار القاهرة يتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار جدرى القرود
اتخذت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار جدري القرود، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب زيادة الإصابات علي مستوي دول العالم، حيث هناك عدة إجراءات استثنائية تتخذها المطارات المصرية للحد من أى احتمالية انتشار الأمراض الوبائية.
الصحة تطلق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم، 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة
" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2021، بنظام 5 سنوات، و3سنوات بكافة نوعياتها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
تنسيق الجامعات 2022.. غدا بدء تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات
تتيح وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق
للقبول بالجامعات، غدا الإثنين، موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل طلاب الثانوية العامة الرغبات لأداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات .
الأردن: اتفاق مع مصر على إعداد خطة مشتركة للأمن الغذائى لتنفيذها خلال شهر
اتفقت مصر والأردن، الأحد، على إعداد خطة عمل مشتركة للتعاون في مجال الأمن الغذائي وتفعيلها والبدء بالتنفيذ خلال شهر بتشاركية مع القطاع الخاص في كلا البلدين، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية.
التموين توجه بصرف مستحقات المزارعين عن توريد القمح المحلى خلال 48 ساعة
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار توريد القمح المحلى
حتى نهاية شهر أغسطس المقبل مع ضرورة صرف مستحقات المزارعين أول بأول في موعد أقصاه 48 ساعة، وسط تيسير كافة الإجراءات الخاصة باستلام القمح المحلى من المزارعين .
مصر للطيران تختتم الجسر الجوى لعودة الحجاج بنقل حوالى 20 ألف حاج
اختتمت مصر للطيران جسرها الجوى لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج، بنقل ما يقرب من 20 ألف من الحجاج المصريين والفلسطينيين والماليين وحجاج الترانزيت، وذلك على متن 114 رحلة جوية.
غدا.. طقس شديد الحرارة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
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