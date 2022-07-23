25 من طلائع الشباب والرياضة يتفقدون مشروعات حياة كريمة بجرجا في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لعدد 25 من طلائع الشباب والرياضة بالمحافظة؛ لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمركز المنشاة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

تضمنت الجولة زيارة لعدد من المشروعات بقرية " روافع العيساوية "، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين " تحيا مصر"، ومجمع الخدمات الزراعية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي، ونقطة الإسعاف بالقرية، والمكتبة العامة " كتابك "، كما تفقدوا مشروعات قرية " الزوك "، ومنها مشروع إنشاء نقطة الإسعاف، ومشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بالقرية .

واستمع الشباب والطلائع خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات المنتهية والجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء من كافة المشروعات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات في مختلف القطاعات.



جولة ميدانية لطلائع الشباب والرياضة لمشروعات حياة كريمة (1)



جولة ميدانية لطلائع الشباب والرياضة لمشروعات حياة كريمة (2)



جولة ميدانية لطلائع الشباب والرياضة لمشروعات حياة كريمة (3)



جولة ميدانية لطلائع الشباب والرياضة لمشروعات حياة كريمة (4)



جولة ميدانية لطلائع الشباب والرياضة لمشروعات حياة كريمة (5)



جولة ميدانية لطلائع الشباب والرياضة لمشروعات حياة كريمة (6)



جولة ميدانية لطلائع الشباب والرياضة لمشروعات حياة كريمة (7)



جولة ميدانية لطلائع الشباب والرياضة لمشروعات حياة كريمة (8)



جولة ميدانية لطلائع الشباب والرياضة لمشروعات حياة كريمة (9)