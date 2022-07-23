107 طلاب من مدرسة المتفوقين يؤدون مادة الاستعداد للقبول بالجامعات في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أدى 107 طلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في كفر الشيخ، اختبارات الاستعدادات للقبول بالجامعات لمادتي" الكيمياء والفيزياء"، وتغيب عن أداء الاختبارات طالب فقط، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع الاختبارات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" فى مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء) في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وعددهم 107 طلاب وتغيب طالب فقط.

وأضاف عبد الله: سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، وهناك متابعة وتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة في هذا الشأن، وتابع من غرفة العمليات بالمديرية أعمال سير الامتحان.



جانب من متابعة الاختبارات