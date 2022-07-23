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يربط 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة.. تعرف على أهمية مشروع الخط الرابع للمترو

السبت، 23 يوليه 2022 06:00 ص
يربط 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة.. تعرف على أهمية مشروع الخط الرابع للمترو مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مشروع الخط الرابع للمترو، وذلك من خلال المجموعة التخصصية 401 CP مع تحالف شركات بقيادة شركة المقاولون العرب "كونكورد – بتروجيت – حسن علام"، ويتم تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع (حدائق الأشجار – عمرو بن العاص). 

 

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتى السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى كما انه يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

 

ومن المتوقع ان ينقل الخط حوالى 2 مليون راكب يوميا كما ستتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر

 

المرحلة الأولى:

تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع (حدائق الأشجار – عمرو بن العاص) في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة حدائق الأشجار بطول 13.7 كم.

 

وتشمل محطات الخط الرابع للمترو "حدائق الأشجار- حدائق الأهرام- النصر- المتحف المصري الكبير- ميدان الرماية- الأهرام- المريوطية- العريش- المطبعة- الطالبية- مدكور- المساحة- الجيزة- الروضة- الملك الصالح- الفسطاط- قلعة صلاح الدين- الملك منصور- الحي السادس- الطيران- عباس العقاد- مكرم عبيد- أحمد الزمر- الميثاق- أكاديمية مبارك" .


الخط الرابع للمترو

مترو الانفاق

المترو

مترو الهرم

مترو القاهرة الكبرى



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