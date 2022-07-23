اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 07:02 م
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نقل نجار مسلح للمستشفى بعدما سقط من الطابق الخامس ببرج سكني فى قطور بالغربية

السبت، 23 يوليه 2022 06:34 م
نقل نجار مسلح للمستشفى بعدما سقط من الطابق الخامس ببرج سكني فى قطور بالغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية ، سقوط حداد مسلح من الطابق الخامس بعد أن اختل توازنه وسقط ارضا واصيب بسحجات وكدمات متفرقة وتم نقله لمستشفي طوارئ جامعة طنطا حيث تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز  قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط حداد مسلح من الطابق الخامس.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن المصاب يدعي "ج.ن" نجار مسلح مقيم كفر ابو جندي مركز قطور، حيث اختل توازنه وسقط في الشارع واصيب بكدمات وسحجات متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة
 
 
 
 

مدير امن الغربية

قطور

مستشفى طوارئ جامعة طنطا

محافظة الغربية



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