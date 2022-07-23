مياه بنى سويف: دورات تدريبية للعاملين بمنافذ عدادات مسبقة الدفع بجميع الفروع

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، إن تلك الدورات تأتى فى إطار خطة الشركة، بالتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية علي منظومة العدادات مسبقة الدفع.

وأكدت المهندسة دينا فى بيان لها على أهمية بناء الكوادر البشرية وتأهيلها ورفع كفاءة العاملين فى مختلف القطاعات وسعي الشركة الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

في إطار حرص الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان والتي تولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمى وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وخاصة في إبلاغ القراءات، وسداد الفواتير، وشحن العدادات إلكترونياً، مما يسهم في توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع بجميع الفروع.