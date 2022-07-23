اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه بنى سويف: دورات تدريبية للعاملين بمنافذ عدادات مسبقة الدفع بجميع الفروع

السبت، 23 يوليه 2022 11:01 ص
مياه بنى سويف: دورات تدريبية للعاملين بمنافذ عدادات مسبقة الدفع بجميع الفروع الدورات التدريبية للعاملين بشركة مياه بنى سويف
بنى سويف- هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت الإدارة العامة للتدريب بمشاركة إدارة العدادات مسبقة الدفع بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، دورة تدريبية لبعض العاملين في مجال خدمة العملاء بفروع الشركة علي التعامل مع عدادات المياه مسبقة الدفع وإرشاداتها لسهولة التواصل مع العملاء، تمهيدا للتوسع في عدد المنافذ بجميع فروع المحافظة.
 
وقالت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، إن تلك الدورات تأتى فى إطار خطة الشركة، بالتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية علي منظومة العدادات مسبقة الدفع. 
 
وأكدت المهندسة دينا فى بيان لها على أهمية بناء الكوادر البشرية وتأهيلها ورفع كفاءة العاملين فى مختلف القطاعات وسعي الشركة الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
في إطار حرص الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان والتي تولي اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمى وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وخاصة في إبلاغ القراءات، وسداد الفواتير، وشحن العدادات إلكترونياً، مما يسهم في توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع بجميع الفروع.
 
 
 
 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مياه الشرب والصرف الصحى

مياه بنى سويف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة