مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية يتفقد المنشأت الصحية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام الدكتور أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية بجولة تفقدية مفاجئة ، رافقة خلالها لجنة من جميع الإدارات الفنيه ، واستهل سيادته الجوله التفقديه بتفقد ( مركز طب أسرة نفيشه ، وحدة طب الأسرة بالسعيديه ) لمتابعة سير العمل والخدمة المقدمه للمرضى وتفقد سيادته الأقسام المختلفه من عيادات طب الأسرة ، والعيادات التخصصية.

وأطمئن على انتظام تواجد الاطقم الطبيه وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبيه ،واستمع البرعى إلى آراء المرضى المترددين حول الخدمه الطبيه المقدمه لرصد مدى رضاهم عن الخدمة المقدمه لهم ، وتابع الجوله بتفقد مستشفى فايد التخصصي ، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبيه المقدمه للمرضى .

وتفقد قسم الإستقبال والرعاية المركزه والأقسام الداخليه ، وراجعت اللجنه كافة سياسات الجودة بالمستشفي وملفات المرضى ورصد السلبيات ومحاولة حلها فى حينه، وخلال تفقده للأقسام الطبيه المختلفه أجرى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحيه حوارا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمه وتوافر كافة الاحتياجات الطبيه لهم ، وتوفير الرعايه الصحيه الشامله لهم وتهيئة الأجواء المناسبه لتلقى العلاج ، وفى ختام جولته التفقديه قام بعقد اجتماعا مع مدير المستشفى ورؤساء الأقسام ولجنة المرور ناقش خلاله خطة العمل القادمة بالمستشفى ، وبحث بعض المعوقات التى قد تؤثر على انتظام سير العمل ، ووضع الحلول المناسبه لها ، وأكد سيادته على ضرورة حسن التعامل مع المرضى وذويهم وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبيه للمرضى بالمستشفى .