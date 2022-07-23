مديرية الطرق ولنقل بالإسماعيلية تبدأ تنفيذ خطة تطوير ورصف بمدينة أبو صوير

الإسماعيلية- صبرى غانم

بدأت مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية خطة رصف الطرق بمدينة أبو صوير، و ذلك خلال العام المالي الحالي 2022/2023 و التي تشمل شارع روض اسكندر و عدد من الشوارع الفرعية الأخرى.

و أكد مهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق و النقل بالإسماعيلية، أن أعمال الرصف و فرد طبقة الأسفلت بدأت من مزلقان أبو صوير و حتى محور تحيا مصر، بطول 3 كيلو و نص تقريبًا و عرض طريق من 11 إلى 15 متر تقريبًا. مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال فى خلال شهرين.

و أوضح أن أعمال الرصف و التطوير لشارع روض اسكندر و الذي تم اختياره كأحد المحاور المرورية الهامة لِما يضم من العديد من المصالح الحكومية و المدارس و كذلك محطة الصرف الصحي و الوحدة الصحية و البريد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية نحو الاهتمام بالطرق السريعة و التي تربط بين المراكز و بعضها و كذلك الطرق الفرعية؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.