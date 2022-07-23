اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 06:53 م
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مديرية الطرق ولنقل بالإسماعيلية تبدأ تنفيذ خطة تطوير ورصف بمدينة أبو صوير

السبت، 23 يوليه 2022 06:21 م
مديرية الطرق ولنقل بالإسماعيلية تبدأ تنفيذ خطة تطوير ورصف بمدينة أبو صوير جانب من رصف الطرق
الإسماعيلية- صبرى غانم

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بدأت مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية  خطة رصف الطرق بمدينة أبو صوير، و ذلك خلال العام المالي الحالي 2022/2023 و التي تشمل شارع روض اسكندر و عدد من الشوارع الفرعية الأخرى. 
 
و أكد مهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق و النقل بالإسماعيلية، أن أعمال الرصف و فرد طبقة الأسفلت بدأت من مزلقان أبو صوير و حتى محور تحيا مصر، بطول 3 كيلو و نص تقريبًا و عرض طريق من 11 إلى 15 متر تقريبًا. مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال فى خلال شهرين. 
 
و أوضح أن أعمال الرصف و التطوير لشارع روض اسكندر و الذي تم اختياره كأحد المحاور المرورية الهامة لِما يضم من العديد من المصالح الحكومية و المدارس و كذلك محطة الصرف الصحي و الوحدة الصحية و البريد.
 
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية نحو الاهتمام بالطرق السريعة و التي تربط بين المراكز و بعضها و كذلك الطرق الفرعية؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية  على متابعة القطاعات الخدمية بكافة المراكز و المدن ، حيث قام المحاسب كرم الشحات  رئيس حيّ ثان الإسماعيلية  بتكليف قسم الإشغالات و قطاع الأزمات بالحيِّ بتنظيم حملة لرفع و إزالة الحواجز الحديدية و الخرسانية بمنطقة أرض المزادات (جمعية سوق الجملة)، كما تمت إزالة كافة الحواجز الحديدية و الخرسانية للشارع الموازي للطريق الدائري المجاور لمحطة الوقود؛ و ذلك لمنع الإشغالات التي تعوق السيولة المرورية و التعدي على حرم الطريق. 
 
و في سياق آخر قام رئيس حى ثان الإسماعيلية بتكليف قسم الأزمات و استكمال تنفيذ خطة رفع كفاءة و نظافة و رفع الأتربة بطريق بورسعيد مرورًا بشارع الثلاثيني و حتى شارع البحري بمنطقة عرايشية مصر، و ذلك لعودة المظهر الجمالي و الحضاري للشارع.
 

 


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