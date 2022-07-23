محمد عثمان شاب يعانى من مرض الأعصاب وبيشتغل لمساعدة أسرته فى دمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

لايأس مع الحياة.. لسان شاب فى العقد الثالث من العمر أصيب بمرض في الأعصاب وأصبح غير قادر على الحركة ، ولكنه قرر أن يشتغل ويساعد أسرته وبدأ مشروعه بتجارة منظفات بسوق 63 برأس البر.



محمد عثمان شاب يبلغ من العمر 32عاما، ولكن كانت ارادة الله أن يصاب بمرض بالأعصاب منذ 19 عاما وأصبح غير قادر على الحركة أو المشي مثل باقى زملائه وكان الكرسي المتحرك هو كل أمله فى الحركة الخروج الى الشارع ،وبالرغم من كثرة تردده على الاطباء والوحدات المتخصصة بالمستشفيات إلا أن الجميع أكد ان حالة يعجز الطب عن التعامل معها ،و لكنه لم يستسلم لمرضه ،وقرر أن يكمل مشواره التعليمي وحصل على دبلوم المدارس الصناعية نظام 5 سنوات.



ولأن والدته مصدر الدخل الوحيد للأسرة المكونة من 5 أفراد والتي كانت تعمل مهندسة ديكور، ولكن بعد أن تعرضت لإصابة في قدمها واستغرقت فترة طويلة فى العلاج والعمليات الجراحية وتوقف مصدر الدخل.



قرر محمد عثمان أن يعمل ليساعد أسرته على المعيشة وفكر في بيع المنظفات بجوار المنزل الذي يسكن فيه في سوق 63 برأس البر .



يقول محمد عثمان اتجهت للعمل وهو عمل بسيط ولكن هو كل مصدر دخل الأسرة حاليا،لأنه لا يستطيع عمل شيء آخر، وأضاف أنه لا يملك الحركة أو العمل ولكن يساعده شقيقه الأصغر فى كل شىء ،ويبدأ عمله يوميا من بعد صلاة المغرب حتى منتصف الليل وأضاف انه أصبح له زبائن تتعامل معه من المترددين على سوق 63.





وطالب محمد بتوفير شمسية تحميه من حرارة الشمس وفاترينا يضع فيها بضاعته للحفاظ عليها حتى يتمكن من ممارسة عمله منذ الصباح.





الشاب محمد خلال عمله (1)



الشاب محمد خلال عمله (2)



محمد عثمان شاب يعانى من مرض الأعصاب (1)



محمد عثمان شاب يعانى من مرض الأعصاب (2)



محمد عثمان شاب يعانى من مرض الأعصاب (3)











