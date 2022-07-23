فى الذكرى الـ5 للحكم.. 14 متهما مطلوبون للعدالة بقضية "اغتيال النائب العام"

كتب إيهاب المهندس

مرت 5 سنوات جلسة الحكم على المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام"، والذين صدر ضدهم أحكام محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لـ28 متهما، والمؤبد لـ 15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15.

ويوجد 14 متهما صادر بحقهم أحكام غيابية ومطلوبين للعدالة وهم من بينهم 13 صدر ضدهم حكما بالإعدام وعلى رأسهم الإرهابى يحى موسى وهم " أحمد محمد عبد الرحمن، محمد جمال حشمت، محمد محمود فتحى، كارم السيد أحمد، يحيى السيد موسى، قدرى محمد فهمى، صلاح الدين خالد صلاح الدين، على السيد احمد بطيخ، معاز محمد عبد المؤمن، يوسف أحمد محمود.

كما ضمت الأسماء، محمد عبد الحفيظ أحمد، السيد عبد الحميد الصيفى، على مصطفى على، مصطفى محمد أحمد".

وكانت النيابة وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.