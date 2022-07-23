اليوم السابع
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فريق من النيابة العامة يعاين شقة مسن عثر على جثته متحللة فى النزهة

السبت، 23 يوليه 2022 04:26 م
فريق من النيابة العامة يعاين شقة مسن عثر على جثته متحللة فى النزهة العثور على جثة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت المعاينة الأولية لفريق النيابة العامة اليوم، حول واقعة العثور على جثة مسن من إحدى الدول العربية، متوفى داخل مسكنه فى دائرة قسم النزهه، وجثته فى حالة تحلل، أنه لا توجد أى آثار لعنف أو كسر لنوافذ أو باب الشقة ملكه التى عثر عليه بداخلها، بالإضافة إلى عدم سرقة اى شئ من محتويات الشقة، بما يشير إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهه من الأهالي فى المنطقة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.
 
وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لمسن يحمل الجنسية الليبية داخل غرفة نومه، تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
فيما استمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
 
 

جثة مسن

حالة تحلل

تحريات المباحث

قسم النزهه



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