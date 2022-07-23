ضبط 23 مخبزا لبيعها خبزا مخالفا للمواصفات وناقص الوزن خلال حملة بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 23 مخبزا بمراكز دمنهور وبدر ووادى النطرون لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، و كذلك تحرير محاضر عدم نظافة ادوات العجين والتوقف عن الانتاج بدون عذر قهرى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين، أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .