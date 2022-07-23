اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط طن ونصف مواد كيماوية مجهولة المصدر بمصنع فى العاشر

السبت، 23 يوليه 2022 01:07 م
ضبط طن ونصف مواد كيماوية مجهولة المصدر بمصنع فى العاشر فوسفات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة بحمله تفتيشية ورقابية على المخابز والمصانع واسفرت الحملة عن تحرير 2 تقرير ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز نقص وزن بالمخابز، تحرير 2 تقرير ضد أصحاب مخابز مخالفه لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الكيماويات لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 30 شيكاره فوسفات ثنائى الكالسيوم زنه الواحدة 50 كيلو بإجمالى وزن طن ونصف كيلو فوسفات ثنائى الكالسيوم على ذمة المحضر، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.


الشرقية

العاشر من رمضان

تموين الشرقية

حملات تفتيشية على الاسواق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة