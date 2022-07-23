ضبط طن ونصف مواد كيماوية مجهولة المصدر بمصنع فى العاشر

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة بحمله تفتيشية ورقابية على المخابز والمصانع واسفرت الحملة عن تحرير 2 تقرير ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز نقص وزن بالمخابز، تحرير 2 تقرير ضد أصحاب مخابز مخالفه لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الكيماويات لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 30 شيكاره فوسفات ثنائى الكالسيوم زنه الواحدة 50 كيلو بإجمالى وزن طن ونصف كيلو فوسفات ثنائى الكالسيوم على ذمة المحضر، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.