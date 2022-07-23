ضبط المتهم بقتل موظف وإلقاء جثته في نهير النيل بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، من ضبط المتهم بقتل موظف في السكة الحديد وإلقاء جثته في نهر النيل بعد وضعها داخل برميل.

كانت قد صرحت جهات التحقيق بقنا، بدفن جثة موظف في السكة الجديد عثر عليها داخل برميل وبدون معالم، في قرية الحمرة والجافرة التابعة لمركز قوص، جنوب قنا.

وجاءت البداية، بتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور علي جثة مجهولة الهوية داخل برميل بنهر النيل في قرية الحمر والجعافرة التابعة لمركز قوص جنوب قنا، وتبين أن الجثة لموظف في السكة الحديد يدعي عبد الباسط.أ، 52 عاما، وكان متغيب لمدة 24 ساعة.

وكشف التحريات أن المتهم في الواقعة عبد الحميد.م، 44 عاما، تخلص من المتهم لتعسره في سداد ديون عليه.