اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص بسبب كلب في المعصرة

السبت، 23 يوليه 2022 12:02 م
ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص بسبب كلب في المعصرة كلب- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح و كدمات وكسور متفرقة" ولا يمكن إستجوابه إثر إدعاء سقوطه.
 
بالانتقال والفحص تم التقابل مع "والد المصاب" وقرر بسابقة قيام (شخصين – مقيمان بدائرة القسم).. بالحضور لمسكنه و قررا له بقيام نجله المصاب بسرقة "كلب" خاص بأحدهما من داخل مسكن الآخر ، وعقب ذلك قاما بإصطحاب نجله بدعوى الإرشاد عن مكان الحيوان الأليف "كلب" وإحتجازه داخل شقة تحت الإنشاء ملك أحدهم بذات العقار محل سكنه والتعدى عليه بالضرب وأثناء ذلك قام المصاب بإلقاء نفسه من شرفة الشقة فى محاولة للفرار منهما مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة وإرتكاب المشكو فى حقهما للواقعة بالإشتراك مع (شخصين آخرين – مقيميّن بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الاعتداء على شخص بسبب كلب

أخبار الحوادث

امن القاهرة

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