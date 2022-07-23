صاحب سوبر ماركت يعثر على طفل بمنزل تحت الإنشاء في شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

عثر صاحب سوبر ماركت، على طفل داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة مساكن المرور بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن الطفل المعثور عليه يبلغ من العمر حوالى عام وشهرين، ولا يوجد به أية إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالته لأحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما قررت نشر صورة للطفل للتوصل على أهليته، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شطة شبين القناطر، يفيد وورد بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على طفل داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة مساكن المرور بدائرة المركز.

على الفور انتقل الرائد محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور "ع ن ع"، 30 سنة، صاحب محل سوبر ماركت، مقيم دائرة المركز، بالعثور على طفل داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة مساكن المرور بدائرة مركز، تبين أن الطفل المعثور عليه يبلغ من العمر حوالى عام وشهرين، ولا يوجد به أية إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.