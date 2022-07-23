اليوم السابع
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شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

السبت، 23 يوليه 2022 01:15 م
شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة حملة مرافق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت إدارة شرطة المرافق، بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لإزالة الاشغالات والتعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري لميادين وشوارع المحافظة.

وحرر رجال شرطة المرافق خلال الحملة، 81 مخالفة تعدي وإشغال طريق، لأصحاب محلات تجارية، وكافيهات، وباعة متجولين، كما تم تنفيذ إزالات إدارية، وإعلانات بدون ترخيص، وحواجز واستاندات حديدية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 

وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

 

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

 

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

 

3- اغتصاب جزء منها.

 

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

 

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

 

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها

 


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