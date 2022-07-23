رفع كفاءة وتطوير الممشى السياحى الشمالى القديم بسفاجا.. اعرف التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، أعمال تطوير الممشى السياحى القديم بمنطقة الكيلو 8 لمتابعة الموقف التنفيذى لعملية رفع كفاءته وتطويره، تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

وشدد رئيس المدينة على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات لخدمة المواطنين والسياح، حيث جارى تنفيذ أعمال تطوير الممشى بعرض 12 متر، وبطول 250 متر و يجرى إنشاء أرضيات من الانترلوك والرخام ، بالإضافة إلى عمل كراسى على طول الممشى من السيراميك، فضلا عن إنشاء عدد من المظلات الخرسانية، وعدد من منافذ البيع والخدمات للمواطنين سوف يتم طرحهم بالمزاد العلني.

وأضاف رئيس المدينة، أنه سوف يتم تركيب أعمد ديكورية لكامل الشارع بطول ألف متر وتزيين الممشى بالمساحات الخضراء، حيث يتم رفع كفاءته بتكلفة 3 ملايين جنيه خلال أربعة شهور، ومن المتوقع أن يتم التسليم والانتهاء خلال شهر سبتمبر .

ووجه رئيس المدينة، المهندس كارم حضاري، القائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية والمهندس يحيى عبد الغنى مدير قسم المشروعات بسرعة الانتهاء من التطوير حتى يتم افتتاحه فى القريب العاجل لخدمة أهالى المدينة.



رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال التطوير بالممشي