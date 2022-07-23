اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية ينصب قساوسة بالمنيا ويفتتح كنيسة بنى عبيد.. صور

السبت، 23 يوليه 2022 10:32 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية ينصب قساوسة بالمنيا ويفتتح كنيسة بنى عبيد.. صور الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب ــ محمد الأحمدى

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 شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، في حفل تنصيب القس إيهاب مسعود راعيًا لكنيسة حمدي والبراجيل مركز ملوي بمحافظة المنيا، كما حضر تنصيب القس ماجد مجدي راعيًا لكنيسة بني عبيد الإنجيلية بمركز أبو قرقاص، وافتتاح مبنى الكنيسة الجديد منذ تأسيسها سنة 1930.
 
وعبر رئيس الإنجيلية عن سعادته بزيارة محافظة المنيا اليوم ومشاركة شعبها الاحتفالات والأفراح، وقال رئيس الإنجيلية: نشكر الله على محبة ومشاركة أحبائنا المسلمين احتفالاتنا اليوم، كما تقدم بالتهنئة القلبية لجميع شعب الكنيسة الإنجيلية بمحافظة المنيا، بمناسبة تنصيب القس إيهاب مسعود راعيًا لكنيسة حمدي والبراجيل، وتنصيب القس ماجد مجدي راعيًا لكنيسة بني عبيد، وافتتاح مبنى الكنيسة الجديد". 
 
وأضاف رئيس الإنجيلية: "علينا أن نعلم جيدًا يا أحبائي بأن الأحكام المسبقة هي أحكام قاتلة وتجمد الأفكار عن الآخر، وهو أمر شديد الخطورة ويبدد المحبة، كما أن الأفكار المسبقة تمنع بناء الجسور والتواصل". 
 
وشارك في جولة رئيس الإنجيلية الرعوية كل من، القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس أشرف جميل، رئيس مجمع مشيخة ملوي الإنجيلي، والقس عصام عطية، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس سمير صداق، رئيس مجلس الخدمات والتنمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس بيوح عازر، راعي الكنيسة الإنجيلية بنزلة حرز، والقس هاني سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بإبشادات، والقس هاني كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية بتناغة، والقس رمسيس محروس، راعي الكنيسة الإنجيلية بكفر خزام، والقس بيتر إبراهيم، سكرتير مجمع مشيخة ملوي، والشيخ عزت ميساك، نائب رئيس مجمع المنيا، والشيخ عدراوي كمال، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع المنيا الإنجيلي، بجانب حضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
 
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الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

المنيا

تنصيب قساوسة

افتتاح كنيسه



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