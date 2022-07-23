حملة لإزالة الإشغالات بالحضرة والمحمودية بوسط الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شن حى وسط بالإسكندرية حملة صباحية اليوم السبت لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع الحضرة البحرية، الواثق ،يوسف فهمى الجزائريلي، النبى دانيال، ومحور المحمودية .

جاءت الحملة وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس الحي، وبقيادة ايمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق، وأسفرت عن رفع 25 حالة إشغال، فضلا عن رفع الحواجز التى تعوق حركة المرور بالطريق العام.

يأتى ذلك فى إطار التصدى لظاهرة الإشغالات والتعديات، وجارى المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات، وما زالت الحملات مستمرة فى نطاق حى وسط الإسكندرية.



إزالة الإشغالات