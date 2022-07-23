اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 12:48 م
أكرم القصاص
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حملة لإزالة الإشغالات بالحضرة والمحمودية بوسط الإسكندرية

السبت، 23 يوليه 2022 11:51 ص
حملة لإزالة الإشغالات بالحضرة والمحمودية بوسط الإسكندرية جانب من الحملات
الإسكندرية -فريق المحافظات

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شن حى وسط بالإسكندرية حملة صباحية اليوم السبت لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع الحضرة البحرية، الواثق ،يوسف فهمى الجزائريلي، النبى دانيال، ومحور المحمودية .

جاءت الحملة وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس الحي، وبقيادة ايمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق، وأسفرت عن رفع 25 حالة إشغال، فضلا عن رفع الحواجز التى تعوق حركة المرور بالطريق العام.

يأتى ذلك فى إطار التصدى لظاهرة الإشغالات والتعديات، وجارى المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات، وما زالت الحملات مستمرة فى نطاق حى وسط الإسكندرية.

 

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 


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