حبس المتهمين بقتل مسن والتخلص من جثته فى ترعة بالمحلة 4 أيام

الغربية مصطفى عادل

أمرت نيابة المحلة الكبرى، بحبس المتهمين بقتل مسن بقصد السرقة والتخلص من جثته في إحدي الترع 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى اخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بالعثور على جثة مجهولة الهوية لمسن في ترعة وبها طعنات متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية المجني عليه ويدعي"م.ع"66 سنة ومبلغ بتغيبه منذ 4 أيام.

وتوصلت جهود البحث أن وراء ارتكاب الجريمة 3 متهمين قاموا باستدراجه بحجة الاتفاق للقيام بأعمال نقل مواد بناء وقاموا بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء ولم يتركوه إلا جثة هامدة وسرقوا أمواله وتخلصوا من الجثة في الترعة، تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.