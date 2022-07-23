توقيع الكشف الطبي على 11 ألف طفل من حديثي الولادة بالمنيا خلال يونيو الماضى

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 11 ألفا و906 أطفال حديث الولادة بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز محافظة المنيا خلال شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى أنه تم فحص 72 ألفا و983 طفلا حديث الولادة من يناير حتى يونيو 2022.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا إلى أنه تم فحص 343 ألفا و616 طفلا حديث الولادة منذ انطلاق المبادرة، مضيفاً ان المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.