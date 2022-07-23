اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 03:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توقيع الكشف الطبي على 11 ألف طفل من حديثي الولادة بالمنيا خلال يونيو الماضى

السبت، 23 يوليه 2022 02:19 م
توقيع الكشف الطبي على 11 ألف طفل من حديثي الولادة بالمنيا خلال يونيو الماضى مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة والتي تأتي ضمن أعمال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصا على صحة الطفل المصري.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 11 ألفا و906 أطفال حديث الولادة بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز محافظة المنيا خلال شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى أنه تم فحص 72 ألفا و983 طفلا حديث الولادة من يناير حتى يونيو 2022.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا إلى أنه تم فحص 343 ألفا و616 طفلا حديث الولادة منذ انطلاق المبادرة، مضيفاً ان المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

 

مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال (1)
مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال (1)

 

مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال (2)
مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال (2)

 

مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال (3)
مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال (3)

 


مديرية الصحة

مبادرات رئاسية

ضعاف السمع

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة