"تنشيط السياحة" تنظم ورشة عمل للعاملين بالمنشآت الفندقة بسيوة

كتب محمد أسعد

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بسيوة ورشة عمل بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، لمجموعة من العاملين بمختلف المنشآت الفندقة والمنتجعات السياحية بسيوة.

يأتي ذلك في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار نحو الارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بقطاع السياحة والآثار لتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم.

وأوضح محمود الدميري مدير مكتب الهيئة بسيوة أنه خلال ورشة العمل تم تعريف المشاركين بها بدور الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في نشر الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين وتوفير كافة السبل والوسائل المختلفة من نشرات سياحية وأفلام دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة ، بالإضافة إلى العمل على تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة، وقياس مدى رضاء السائحين عن الخدمات السياحية المقدمة لهم خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري.

كما تم تعريفهم بمعايير السلامة الغذائية والصحية في المنشآت الفندقية، وتوضيح بعض المصطلحات الخاصة بالأغذية ومسمياتها العالمية.

كما تم الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه العاملين بالمنشآت الفندقية خلال عملهم أو خلال تعاملهم مع النزلاء وتقديم شرح لهم عن كيفية التعامل حيال تعرضهم لذلك.

وفي نهاية ورشة العمل، أشار مدير مكتب الهيئة بسيوة إلى أنه سيتم عقد المزيد من ورش العمل استعدادا للموسم السياحي الشتوي القادم.