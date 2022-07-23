تعليم الشرقية يكرم رئيس وأعضاء غرفة عمليات الشهادة الثانوية العامة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية مصطفى صديق خريبة بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية ورئيس غرفة عمليات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022 م وأعضاء غرفة العمليات واللجنة الثلاثية وهم:

محمد برنس محمد مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى بالمديرية وعلى عبدالله السيد مدير إدارة اللامركزية بالمديرية وهالة محمد أحمد إبراهيم مدير إدارة الإحصاء بالمديرية وحازم أحمد راضى المنسق العام للشبكات والفيديو كونفرانس بمركز التطوير التكنولوجى ورشا عرفة محمد هلال معلم خبير بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية وعبد العزيز على عبد العزيز عضو بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية ورامى عماد فتحى السيد عضو إدارة أمن المديرية وفكرى عبد العزيز على مجاهد عامل خدمات بالمديرية لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم بمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة على مستوى 20 إدارة تعليمية بالإضافة لمتابعة وصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة فى نطاق المديرية، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان مما كان له أكبر الأثر فى خروج الامتحانات بهذا الشكل المشرف اللائق بتعليم الشرقية.

جاء ذلك اليوم السبت عقب ختام امتحانات شهادة الثانوية العامة لطلاب مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، حيث هنأ وكيل الوزارة جميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بانتهاء ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة مؤكدا على أن الامتحانات تمت وفقا للإجراءات الاحترازية والأمنية دون حدوث أى مشاكل أو معوقات، مقدما الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دعمه الكامل للقطاع التعليم بالمحافظة وما بذله من جهد فى متابعة الامتحانات والاطمئنان على مسارها و تفاصيلها أولا بأول وتوجيهاته المستمرة لكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء مراكز المدن بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

كما قدم وكيل الوزارة تحية شكر وتقدير للواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ونواب المدير ومساعديه وجميع ضباط وأفراد قوات الأمن بالشرقية على جهدهم المبذول فى حفظ وتأمين وصول صناديق الأسئلة للجان الامتحانية وسلامة عودة أوراق الإجابة.

كما قدم الشكر والتقدير إلى الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتور جمال سلامة رئيس فرع هيئة التأمين الصحى بالشرقية والدكتور أدهم الشيمى رئيس هيئة الإسعاف فرع الشرقية على جهدهم المبذول فى متابعة الحالات الصحية والمرضية الطارئة للطلاب والملاحظين والمراقبين بأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022 م بحضور اسعد فاروق ماضى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وصلاح العزازى مدير إدارة أمن المديرية، متمنياً لجميع الطلبة والطالبات عاما دراسياً موفقا وان تكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق.