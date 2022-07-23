اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 06:46 م
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تشكيل الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

السبت، 23 يوليه 2022 06:22 م
تشكيل الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية سياحة - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتشكيل الأمانة الفنية لهذه اللجنة.
 
وقد جاء قرار تشكيل الأمانة الفنية لتكون برئاسة محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وعضوية مديري الإدارات العامة لكل من تراخيص المنشآت الفندقية، تراخيص المحال السياحية، وتراخيص الغوص والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى ثلاث أعضاء من المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية.
 
وتختص الأمانة الفنية بمعاونة اللجنة في أداء مهامها بإعداد الدراسات والموضوعات التي تُعرض على اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
 
جدير بالذكر أنه قد تم تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار، في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وذلك بهدف دفع العمل في القطاع السياحي من خلال التسهيل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه من خلال آلية عمل واحدة منضبطة بالشكل الذي يسهم في إسراع وتيرة العمل وتنفيذ رؤية واحدة وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بكافة أنواعها من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد مما يساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية. 
 
 

وزارة السياحة والآثار

الآثار المصرية

السياحة في مصر



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