تحصين 18 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، سير العمل فى الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى انطلقت 14 يوليو الجارى وتستمر لمدة شهر، وتنفذها مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذى أعده الدكتور محمد جلال مصطفى مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 18 ألف و801 رأساً ،منها : 16 ألف و486 رأساً من الأبقار، ومن الجاموس 1912رأساً ،بجانب 403 من الأغنام، وذلك خلال أسبوع واحد وتحديداً فى الفترة "من 14 إلى 19 يوليو الجاري"، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وأشار المحافظ فى بيان له إلى تكليفاته لرؤساء المدن والقرى بالتواصل المباشر وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

فيما أشار مدير الطب البيطرى إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، فقد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها فى 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفى ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.