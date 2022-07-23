تجديد حبس سائق أتوبيس المنيا 15 يوما على ذمة التحقيق

المنيا-حسن عبد الغفار

قررت نيابة المنيا تحت اشراف المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام الأول، لنيابات جنوب المنيا، تجديد حبس قائد أتوبيس شركة الحصان الذهبي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتسببه في حادث تصادم طريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 جنوب المنيا، عندما اصطدم بسيارة نقل بمقطورة متوقفة، مما أدى إلى مصرع 23 شخصا وإصابة 30 آخرين.

وكانت محافظة المنيا شهدت حادثا اليما على الطريق الصحراوى راح ضحيته 23 شخصا وأصيب 30 آخرين، وقد خرج جميع المصابين وتحرر محضر بالواقعة وكذلك تم صرف الاعانات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.