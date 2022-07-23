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بندقية صيد "هانتر العريقة" صنعت خصيصًا يدويًا فى صربيا هدية للرئيس السيسى..صورة

السبت، 23 يوليه 2022 12:25 م
بندقية صيد "هانتر العريقة" صنعت خصيصًا يدويًا فى صربيا هدية للرئيس السيسى..صورة زيارة الرئيس السيسى لمنزل الزعيم تيتو التاريخي وتسلمه بندقية الصيد
كتب ــ محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش المنزل التاريخي للزعيم جوزيف تيتو.
 
والبندقية التي ظهرت في صورة الرئيس السيسى مع الرئيس الصربى هي بندقية صيد ماركة هانتر العريقة صنعت خصيصاً يدوياً في صربيا كهدية رئاسية للرئيس السيسي بمناسبة زيارته الأولى لصربيا، وقدمها له الرئيس الصربى عند تفقد منزل جوزيف تيتو التاريخى.
 
زيارة الرئيس السيسى لمنزل الزعيم تيتو التاريخي وتسلمه بندقية الصيد
زيارة الرئيس السيسى لمنزل الزعيم تيتو التاريخي وتسلمه بندقية الصيد
 
وحظى الرئيس السيسى، منذ وصوله العاصمة الصربية بلجراد بحفاوة كبيرة من الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، بداية من إجراء مراسم استقبال رسمية كاملة لزيارة دولة بالقصر الرئاسى بصربيا بدأت بإطلاق 10 طلقات من المدافع وبعدها إجراء مراسم الاستقبال الرسمى وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف وتحية العلم ، وأعقبها جلسة المباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الصربى فوتشيتش وجلسة أخرى موسعة بين وفدى البلدين من الوزراء وكبار المسئولين .
 
وقلّد الرئيس الصربى، الرئيس السيسى، أعلى وسام فى الجمهورية الصربية وذلك فى القاعة الكبرى بالقصر الرئاسى، حيث يمنح هذا الوسام من دولة صربيا لعدد محدود من الرؤساء بالعالم وحرص الجانب الصربى على منحه للرئيس السيسى تقديراً واحتفاءً بالرئيس وإعجابه بما حققه الرئيس من إنجازات خلال السنوات الماضية خاصة فى مجال المشروعات التنموية العملاقة.
 
 

السيسى

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