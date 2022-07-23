انطلاق ليالى "صيف بلدنا" بمصيف بلطيم وإقبال من المصطافين.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

انطلق مهرجان ليالى الصيف برعاية قصر ثقافة كفر الشيخ، بمصيف بلطيم، بأول عروضها بعرض فرقة الفنون الشعبية لمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وهشام عطوه، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت إشراف أمل عبدالله، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى.

حضرت الاحتفالية الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، ونواب رئيس مجلس المدينة، هانى ندا، وأحمد عبدالواحد، وعمار الكرش، وابراهيم العشرى، مدير الإدارة الثقافية، والدكتور أحمد الشهاوى، مدير المكتب الفنى.

تستمر العروض الليلية 4 أيام أسبوعيا حتى 26 أغسطس المقبل، ووجه محافظ كفر الشيخ، رئيس المدينة بتوفير كافة الخدمات لصالح الفرق خاصة أن هناك فرق ستشارك فى المهرجان من محافظات الاسكندرية والشرقية وبنى سويف، وغيرهم من الفرق المتعددة بعدد من المحافظات المصرية من الوجه البحرى والوجه القبلى.

قالت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، إنه انطلقت أولى فعاليات مهرجان صيف بلدنا 2 بمصيف بلطيم، وقدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية عرضا متميزا ورائعا بقيادة الفنان ابراهيم عبدالمقصود، وسط حضور جماهيرى كبير من مصطافى مصيف بلطيم، حيث قدمت الفرقة خمس فقرات متنوعة منها الحضرة، وغزل فلاحى، وانشاد من الفنان أحمد سعادة، وأفراح الحصاد، والتنورة.



اقبال على العروض



جانب من عروض فرقة الفنون الشعبية







جانب من الحضور



جانب من عروض اليوم بكفر الشيخ



حضور جماهيري كبير



جانب من عروض فرقة الفنون الشعبية



جانب من العروض الفنية