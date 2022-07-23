العثور على جثة شاب ألقى بنفسه في نهر النيل بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكن رجال الإنقاذ النهري بدمياط من العثور على جثة شاب ألقى بنفسه في نهر النيل عصر اليوم أمام السنترال الجديد بمدينة دمياط وكان شهود عيان قد قاموا بإبلاغ قسم شرطة سامي دمياط، ومرفق الإسعاف والإنقاذ النهري عن قيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه في نهر النيل بمنطقة السنترال الجديد بشارع الكورنيش في مدينة دمياط تاركا شبشب خاص به.

تم تكثيف جهود البحث في هذه المنطقة وتم العثور على جثة الشاب إلى مستشفى دمياط التخصصي، وتبين أنه يدعى شريف حسين من شارع عمرو بن العاص بمدينة دمياط، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومناظرة الجثة وإصدار تصريح الدفن.