اليوم السابع
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افتتاح أول سينما في دسوق والثانية خلال 10 أيام بكفر الشيخ

السبت، 23 يوليه 2022 12:00 ص
افتتاح أول سينما في دسوق والثانية خلال 10 أيام بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قالت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، إن قصر ثقافة دسوق، سيشهد الأسبوع المقبل افتتاح أول سينما في دسوق بقصر الثقافة، وهي السينما الثانية التي تم افتتاحها خلال 10 أيام بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت بشرى، لـ" اليوم السابع"، أنه تم افتتاح السينما الأولى بقصر ثقافة كفر الشيخ، أيام عيد الأضحى، لتعمل 6 حفلات يومياً صباحية ومسائية، ومن المتوقع أن تشهد سينما دسوق اقبلا كبيرا، خاصة أنها مدينة سياحية وتجارية، يقبل عليها أبناء المحافظات المجاورة، مؤكدة أن السينما الجديدة تحت شعار " سينما الشعب بأسعار زمان"، فسعر التذكرة 20 جنيه فقط، وهو سعر مناسب لكافة الطبقات.

 

 


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ثقافة كفر الشيخ

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