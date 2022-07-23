إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة تابعة لمجلس مدبنة أبوقرقاص بأخرى نصف نقل

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب نائبا رئيس مركز أبوقرقاص وسائق، في حادث تصادم سيارة تابعة لمجلس مدينة أبوقرقاص، بسيارة نصف نقل، على طريق الصعيد الزراعي بالقرب من قرية الحواصلية بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تابعة لمجلس مدينة أبوقرقاص بأخرى نصف نقل، على الطريق الزراعي، أمام قرية الحواصلية في المنيا.

انتقلت الجهات الأمنية لمكان الواقعة، وتبين تصادم بين سياره تابعة لمجلس مدينة أبو قرقاص رقم 1796 ق ن ج، وسيارة نصف نقل رقم 2624 ي ص س، وأفادت التحريات الأولية، أن سبب الحادث قيام سائق سياره نصف نقل بقطع الطريق أمام سياره مجلس ابو قرقاص.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتبن تحت تصرف النيابة العامة.