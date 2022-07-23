أقدم المهن بالإسكندرية.. البيطار يكشف سر التعامل مع الأحصنة ورعايتها.. فيديو وصور

تعتبر مهنه البيطار من أقدم المهن فى بالإسكندرية ، كانت الأكثر شهرة قديما بسبب اعتماد المواطنين على الحنطور فى فترة من الزمن وكانت الأحصنة تملأ شوارع عروس البحر المتوسط .
التقى " اليوم السابع" بالبيطار لرصد حقيقة اندثار المهنة، ويقول أحمد البيطار، أن هذه المهنه تعلمها منذ صغره حتى أصبح الوحيد الذى يخترقها غرب الإسكندرية ويأتى إليه عدد كبير من مالكة العربات الكارو.
وأضاف أن المهنة بالفعل اندثرت بسبب قلة الأحصنه الموجودة فهى معظمها لمالكى الحنطور وعددهم قليل بالإسكندرية وآلياته التى تعتمد على عربات الكارو التى تحملها الأحصنة .
وأشار إلى أن الأحصنه تحتاج إلى رعاية خاصة لحوافرها كل 15 يوما لتقليمها ووضع الحدوة لحمايتها من اللأسفلت ومنع انزلاقها والأدوات بسيطة يتم تقليمها .
ويقول أحمد البيطار، إنه تعلم المهنة منذ أكثر من 25 عاما وأصبح يمتهنها حتى الآن بسبب ندرة المهنة وانقراضها والتى لها اسلوب محدد العمل بها حتى يستطيع الحيوان الاستجابة له وتركيب له الحدوة .
وأضاف أنه يستخدم مسامر مخصص وكماشة وشاكوش هذه هى الادوات التى يستخدمها لتركيب الحدوة بينما يقوم بتصنيع الحظوة بتسييح الحديد على النار وتشكيلها.
البيطار أقدم المهن بالإسكندرية (1)
البيطار أقدم المهن بالإسكندرية (2)
البيطار أقدم المهن بالإسكندرية (3)
البيطار أقدم المهن بالإسكندرية (4)
البيطار أقدم المهن بالإسكندرية (5)
البيطار أقدم المهن بالإسكندرية (6)
البيطار أقدم المهن بالإسكندرية (7)
البيطار أقدم المهن بالإسكندرية (8)
البيطار أقدم المهن بالإسكندرية (9)
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