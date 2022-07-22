84% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية

في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس.

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية، مع عودة زيادة معدل الإصابات بالفيروس.