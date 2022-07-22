24 مليار دولار استثمارات أمريكا فى مصر.. تعرف على الأرقام الاقتصادية

كتب عبد الحليم سالم

ارتفعت الاستثمارات الأمريكية فى مصر ل 24 مليار دولار بنهاية العام الماضى بزيادة نحو مليار ونصف المليار دولار عن الفترة السابقة إجماليا ، مما يشير لاكتساب العلاقات الاقتصادية لقوة دافعة ، لا سيما مع توقعات بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية لنحو 30 مليار دولار السنوات المقبلة بدعم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى .. تعرف علي تفاصيل الزيادة.

1- ارتفعت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر لتسجل 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

2- بلغت الاستثمارات 24 مليار دولار ، مقابل 22.5 مليار دولار عام 2019-2020 .

3- ارتفعت قيمة التبادل التجاري لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%.

4- زادت قيمة الصادرات لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%.

5- بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.

6- ارتفعت صادرات الملابس لتبلغ نحو مليار دولار مدفوعة باتفاق الكويز .

7- 75.6 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في 11 سنة وبنهاية 2021.