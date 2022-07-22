اليوم السابع
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24 مليار دولار استثمارات أمريكا فى مصر.. تعرف على الأرقام الاقتصادية

الجمعة، 22 يوليه 2022 06:00 ص
24 مليار دولار استثمارات أمريكا فى مصر.. تعرف على الأرقام الاقتصادية صادرات
كتب عبد الحليم سالم

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ارتفعت الاستثمارات الأمريكية فى مصر ل 24 مليار دولار بنهاية العام الماضى بزيادة نحو مليار  ونصف المليار دولار عن الفترة السابقة إجماليا ، مما يشير  لاكتساب العلاقات الاقتصادية لقوة دافعة ، لا سيما مع توقعات بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية لنحو 30 مليار دولار  السنوات المقبلة بدعم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى  .. تعرف علي تفاصيل الزيادة.
 
1- ارتفعت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر لتسجل 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.
 
2- بلغت الاستثمارات 24 مليار دولار ، مقابل 22.5  مليار دولار عام 2019-2020 .
 
3- ارتفعت قيمة التبادل التجاري لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار  دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  37.4%.
 
4- زادت قيمة الصادرات لتصل إلى  2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل  1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%.
 
5-  بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.1 مليار دولار خلال  عام 2021 مقابل  4.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.
 
6- ارتفعت صادرات الملابس لتبلغ نحو مليار دولار مدفوعة باتفاق الكويز .
 
7- 75.6 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في 11 سنة وبنهاية 2021.

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