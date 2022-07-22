اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 08:25 م
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هيقوى قلبك ويحافظ على نسبة سكرك.. تعرف على فوائد الكريز

الجمعة، 22 يوليه 2022 07:00 م
هيقوى قلبك ويحافظ على نسبة سكرك.. تعرف على فوائد الكريز الكريز
فاطمة ياسر

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الكريز من الفواكه المميزة ذات الطعم المميز، وأيضا يحتوى على العديد العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، حيث يحتوى على فيتامين ب و ك وسى وعنصر البوتاسيوم، والمنجنيز، لذا فتناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة والهدف الحصول علي العناصر الغذائية الجيدة التي يحتويها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع  صحيفة "إزفيستيا" أن الكريز يحتوي على فيتامينات وعناصر الغذائية مهمة ومميزة للجسم، وهذه العناصر تساهم فى التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية ومرض السكر، لذا فتناولك له يحميك من الإصابة بالعديد من الأمراض.

كما أكد التقرير المنشور أن الكريز يحتوي على فيتامين سي وب وك، وأيضا يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، والمنجنيز، والبولوفينول، والكالسيوم، والألياف، والفسفور، ولذا فتناوله يعد خيارا رائعا للحصول علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

 

فوائد تناول الكريز..

- الحماية من أمراض القلب لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين والكاروتينات، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة و الالتهابات ومزيلة للاحتقان.

- الكريز مفيد لمرضي السكري، لأنه يساهم في انخفاض مقاومة الأنسولين وعدم تحمل اللاكتوز، وفي نفس الوقت تساعد على زيادة إفراز الأنسولين.

- تستخدم ثمار الكريز في الطب الصيني التقليدي لعلاج النقرس والتهاب المفاصل.

- تقوية الجهاز المناعي، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى، فهذا يجعله من الفواكه الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وجعله قادرا علي مكافحة البكتيريا والفيروسات، والفطريات.


الكريز

فوائد الكريز

تعرف علي فوائد الكريز



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